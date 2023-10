Quest’anno gli autori sono particolarmente vigili su ciò che viene detto o fatto dagli inquilini nella Casa del Grande Fratello. Questa volta, ad essere state colte “in fallo”, sono state Rosy Chin e Giselda Torresan, che sono state pizzicate mentre chiacchieravano a voce bassa sotto le coperte, scatenando la rabbia degli utenti sui social.

La disparità di trattamento

Il misterioso colloquio tra la chef cinese e l’operaia veneta ha generato reazioni infuocate su Twitter, con alcuni internauti indignati per la presunta violazione del regolamento che vieta tassativamente il bisbiglio. La rabbia non dei telespettatori non risiede solo nell’atto in sé, ma anche nell’assenza di intervento da parte della regia che non ha richiamato le due concorrenti. Il focus della discussione non è solo sulle presunte violazioni da parte di Rosy e Giselda, ma sulla percezione di una disparità di trattamento.

La mancanza di un richiamo immediato da parte della regia ha infatto sollevato interrogativi sulla coerenza nell'applicazione delle regole e sulla possibilità che queste vengano interpretate in maniera disomogenea. La questione ha portato molti a chiedersi se la situazione verrà affrontata nella prossima puntata del reality, in onda questa sera. Il Grande Fratello, caratterizzato da una nuova direzione meno trash e più rispettosa del buon gusto, ha posto un'attenzione particolare al rispetto delle regole nella Casa. Saremo testimoni di un richiamo in diretta a Giselda e Rosy per la presunta infrazione o la regia manterrà il silenzio su questa controversia?