La produzione del Gran Hermano Vip sostiene che Oriana Marzoli abbia abbandonato il reality show, mentre l’ex vippona dice di essere stata cacciata. Ma come stanno realmente le cose?

Nell’ultima puntata andata in onda, la produzione ha deciso di trasmettere il video integrale del Confessionale incriminato. Nel filmato si vede la modella di origini venezuelane davanti la porta alla sinistra di un divano: “Aprimi questa c**o di porta che me ne voglio andare, aprimi questa c** di porta! Voglio andarmene! Voglio andarmene! Non ne posso più! Non ne posso più!”. A quel punto, si sente una voce chiederle: “Vuoi abbandonare il gioco?”, e Oriana risponde “Sì, non ne posso più!”.

La versione della produzione

Ion Aramendi, conduttore del Gran Hermano, ha commentato: “Sono state pubblicate molte teorie a riguardo. Non le discuteremo. Il rapporto contrattuale di Gran Hermano Vip è solo con Oriana, con nessun altro. Lei voleva che entrasse il suo ragazzo e non c’è mai stato un accordo per farlo. La porta della produzione dove era Oriana dà alla strada, all’uscita. L’altra porta, quella davanti, dà alla Casa. Lei lo sapeva bene, come dimostra il video. Nessuno ha spinto Oriana fuori, lei sapeva quello che stava facendo. Lei ha deciso di uscire. […] Non entreremo nel merito dei modi cattivi con cui Oriana ha parlato agli autori. Le decisioni sono decisioni. Questo programma non appartiene ai concorrenti o ai presentatori, appartiene al pubblico. Se non lo sai, grazie mille e arrivederci”.

La versione di Oriana è totalmente differente rispetta a quella fornita dalla produzione. La “reina”, infatti, sostiene che le è stata data una pillola ed in seguito è stata cacciata, e che non si tratta di un ritiro volontario. Daniele Dal Moro ha infine parlato di azioni legali, quindi è ipotizzabile che la questione finisca in tribunale.