Volano di nuovo stracci tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Al termine della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 2 ottobre, l’attrice stava parlando con alcuni coinquilini per cambiare posto letto, quando Varrese si è intromesso nella discussione ed ha iniziato ad attaccare Beatrice: “Mi fai una cosa? Non mi parlare più! Sono giorni che mi punzecchi e non ne posso più. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro”. La donna ha subito risposto: “Ma chi parlava con te? Stavamo parlando di cose mie e non c’entravi nulla!”.

Varrese spara a zero su Beatrice

Appena la Luzzi si è allontanata, Massimiliano ha iniziato a sparare a zero su di lei dandole, tra l’altro, della falsa: “Ma questa cosa vuole dopo quattro settimane? Ma la smettesse che è ridicola! Dai basta non ne posso più mamma mia oh. Sono quattro giorni che mi punzecchia ogni giorno e poi fa finta che non è vero. Per carità di Dio. Non mi deve più rivolgere la parola, a me lei non mi deve proprio parlare. Mi deve lasciare in pace. Lo fa perché gli fa comodo. Lo fa perché vive di luce riflessa. Lei è una faina e adesso mi azzittisco che è meglio. Sta giocando sporco e sta recitando un ruolo”.

Già nel pomeriggio, l’attore si era sfogato con Marco Fortunati: “Sono stufo, per me basta. Non vale più la pena sprecare il mio pensiero e la mia energia per una falsa del genere. Non alimento e no do luce riflessa a chi vuole solo questo per sfruttare. Ho deciso di mettere un muro e non darle nemmeno occasione di aggrapparsi. Io agli altri ho detto: o vi esponete o basta, non faccio più il parafulmine. Lei aveva iniziato contro Rosy, poi ha iniziato con me. Ha detto solo falsità, diceva che l’avevo riempita di parolacce. Quando ho detto agli altri di parlare e schierarsi tutti hanno abbassato lo sguardo. Pure il saluto il le tolgo adesso”.