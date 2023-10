Finirà con ogni probabilità in tribunale la disputa tra la produzione del Gran Hermano vip e Oriana Marzoli. Il reality spagnolo accusa l’ex vippona di essersi volontariamente ritirata dal game, mentre lei nega categoricamente e parla di una pasticca che le sarebbe stata somministrata.

La replica di Oriana Marzoli

Poche ore fa, l’account ufficiale del Gran Hermano ha pubblicato anche un video in cui vengono evidenziati tutti i comportamenti maleducati di Oriana. Un video che, ovviamente, ha scatenato la reazione furiosa della “reina”: “Questa cosa di volermi fare passare per una ribelle, dai. Loro mi chiamavano in Confessionale e io dicevo ‘no amore con questi capelli non vengo, sapete che sono fissata con l’estetica’. Ma fa ridere! Si vede! Anche in Italia al Grande Fratello mi dicevano ‘Oriana gli occhiali! Lo spagnolo! La sigaretta! Il microfono!’. Ci ridevano sopra pure loro. Chi vuole capisce com’è fatta una persona e ci ride sopra. E chi non vuole si copre gli occhi e le orecchie. A me fanno ridere queste cose come fanno ridere a tante persone. Se mi dicono lo rifaresti? La risposta è sì, certo, lo rifarei”.