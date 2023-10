Sky torna a puntare su due serie tv che più di tutte hanno segnato la storia dell’emittente satellitare: Romanzo Criminale e Gomorra. Sono infatti in arrivo i prequel, per la gioia dei tantissimi appassionati che hanno seguito le vicende dei “ragazzi” della Banda della Magliana, del Libanese, del Dandi e del Freddo, e di Don Pietro Savastano, Donna Imma, Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio.

Ecco quanto riportato da DavideMaggio.it:

Romanzo Criminale e Gomorra, in arrivo i prequel

“Romanzo Criminale. La serie si concentrerà sugli anni precedenti all’ascesa della Banda della Magliana: una storia di criminalità romana che si colloca prima delle vicende raccontante nelle due stagioni della serie ma che si aggancia ai suoi personaggi. A bordo del progetto anche per il prequel, il “padre” della serie storica Giancarlo De Cataldo, magistrato, autore del romanzo omonimo (edito da Einaudi) da cui la serie madre è tratta nonché del soggetto di serie".

Il prequel di Gomorra racconterà l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Secondigliano. Alla scrittura del progetto, ancora una volta, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, la quale racconta: "

"Durante quest’avventura bellissima che è stata ‘Gomorra’, abbiamo seguito l’evolversi della realtà, ma fin dall’inizio per capire da dove era partita tutta la vicenda abbiamo studiato cos’è successo prima, cioè da cosa era nato il fenomeno della camorra, perché era così radicato sul territorio, in che maniera si erano innescate le dinamiche che avevano portato Secondigliano a diventare il più grande supermercato della droga in Europa negli anni ‘90. Ora abbiamo l’occasione di dare un corpo e una forma a questo materiale interessantissimo. Per noi il focus, l’anno di partenza, è il 1977. Raccontare l’origine della camorra che parte col contrabbando è un’opportunità al quadrato, se non al cubo di raccontare come quell’alito di rivoluzione, di poter cambiare il mondo, entra nelle origini dei nostri personaggi e li anima, come una specie di promessa che rimane disattesa".

Giancarlo De Cataldo, autore del romanzo omonimo (edito da Einaudi) da cui Romanzo Criminale – La serie è tratta nonché del soggetto di serie, dichiara: “Per il prequel di ‘Romanzo Criminale’ ci stiamo orientando su un periodo immediatamente precedente sia al film che alla serie, che già parlavano di una ‘genesi’. Noi vogliamo andare prima delle genesi, raccontando la psicologia dei personaggi, in particolare di quelli che sono entrati nel cuore di tutti, e nello stesso tempo stiamo pensando di mescolare gli ambienti, anche più di quanto si è fatto in Romanzo Criminale. Una penetrazione del mondo basso nel mondo alto e viceversa, che un po’ corrisponde alla realtà degli anni ’70. Promettemmo nella serie gli ‘hidden files’ perché ci dicemmo ‘abbiamo già letto un libro e visto un film, dobbiamo dare qualcosa di diverso. Così sarà anche per queste origini”.