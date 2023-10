Gigi Hadid e Bradley Cooper potrebbero essere una coppia. Il noto attore statunitense e la top model, sono stati avvistati insieme a New York all’uscita del ristorante italiano Via Carota nel West Village. Un avvistamento sospetto che potrebbe nascondere un flirt in corso tra i due.

L'avvistamento nel West Village a New York

Stando ad alcune foto circolate sui social e diffuse dai media americani, Hadid e Cooper sono stati visti lasciare insieme un ristorante italiano a New York, Via Carota nella zona del West Village. Non sono usciti tenendosi per mano né tantomeno abbracciati, anzi, camminavano uno davanti all'altra forse per non dare troppo nell'occhio. Ai paparazzi però non è sfuggito un dettaglio: i due sono saliti sulla stessa macchina dirigendosi verso una destinazione non nota. Per il momento, le "prove" sono ancora tropo poche per confermare cosa stia accadendo tra la modella e il noto attore, se si sia trattato solo di una cena tra amici oppure se sia in corso un altro (complicato) flirt. Con loro c'era anche Antoni Porowski, amico della modella.