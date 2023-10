Ieri sera, Giaele De Donà ha festeggiato il suo 25esimo compleanno in un noto hotel di Milano. Al party a tema “Gossip Girl” dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip c’erano diversi ex vipponi, ma a far discutere è un’assenza “pesantissima”.

Alla festa di Giaele erano presenti Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis, Ivana Mrazova, Antonino Spinalbese, Milena Miconi e Soleil Sorge. Per l’occasione, la moglie di Brad ha organizzato una caccia al tesoro per le strade del centro del capoluogo meneghino.

Oriana Marzoli assente al compleanno di Giaele De Donà

A far discutere è l’assenza di Oriana Marzoli, che dopo l’addio al Gran Hermano Vip si è stabilita a Verona a casa di Daniele Dal Moro. Perché la modella venezuelana ha dato “buca” all’amica? Al momento non è dato sapere, anche se ad incidere potrebbero essere stati i rapporti tutt’altro che idilliaci tra l’imprenditore veneto, la stessa Giaele, Micol e la Murgia dopo i fatti di quest’estate in Sardegna.

In più di un’occasione, infatti, Daniele si è scagliato senza mezzi termini contro le tre ex coinquiline parlando anche della famosa chat delle “ragazze del van”: “Mi sono arrabbiato perché qualcuno ha lasciato che queste cose succedessero, o magari è stata proprio quella persona a mandarle, non lo so (si riferisce ad alcuni contenuti della chat Whatsapp, ndr). Però, lasciando stare questo, delle altre persone non mi importa niente. Mi dava fastidio prima, perché mi rompevano il ca**o quando io cercavo di portare avanti la mia situazione. Ma ora che questa situazione non esiste più, del loro pensiero me ne sbatto altamente i cog***ni, tanto sono quattro deficienti che non hanno né arte né parte. Vedremo cosa concluderanno nella vita. Io qualcosa ho fatto, vedremo cosa faranno loro. Continuassero a dire quello che vogliono di me, tanto si commentano da soli. Non mi tocca il pensiero di quelle persone. Non solo non mi tocca, non me ne importa neanche nulla”.