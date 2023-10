L’amicizia tra due ex protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere giunta al capolinea. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, che nella Casa di cinecittà avevano creato un legame che sembrava poter resistere anche lontano dalle telecamere.

L’ex di Belen Rodriguez ha fatto strage di cuori durante la sua avventura nel reality show di Canale 5: prima Oriana Marzoli, poi Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Nicole Murgia, che non avevano mai nascosto di nutrire un certo interesse nei confronti dell’ex hairstylist. L’ex calciatore, invece, non si era particolarmente esposto sulle donne, restando per gran parte del tempo defilato rispetto alle principali dinamiche della Casa.

Antonino e Andrea avevano legato moltissimo durante il Gf Vip, e si sono frequentati per un periodo anche dopo il reality. Tuttavia, le cose sembrano essere cambiate. Maestrelli, che faceva parte dell’agenzia di Spinabese, ha cambiato orizzonte lavorativo. A rivelarlo è stata una follower di Deianira Marzano: “Hai notato che Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli non si vedono più assieme, e Andrea non fa più parte dell’agenzia di Spina? Che strano”.