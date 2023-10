Prende sempre più piede la frequentazione tra Beatrice Luzzi, regina indiscussa di questa edizione del Grande Fratello, e Giuseppe Garibaldi.

Chiamato in mister durante la puntata del 9 ottobre, il bidello calabrese aveva ammesso di provare sentimenti reali per l’attrice: "La situazione è più seria di quanto mi aspettassi, mi sto legando. Sono uno che si affeziona alle persone, in lei non vedo tutta la cattiveria che descrivono. Non vorrei farmela scappare”.

Notte con Beatrice, Garibaldi vuota il sacco

I due gieffini hanno trascorso la notte insieme, e questa mattina Garibaldi, incalzato da Massimiliano Varrese, ha svelato alcuni retroscena su quanto avvenuto con Beatrice. “Palla al centro?”, ha chiesto quello che il popolo social ha ribattezzato come il “guru”. “Sì, sì. Non devo mai più… dolori dappertutto, l’ho detto anche in Confessionale”. Tradotto: Garibaldi ha sofferto di un forte dolore ai testicoli per l’eccessiva eccitazione.

Le allusioni sessuali di Anita e Letizia

Intanto, proprio sull’avventura notturna che ha visto protagonisti Beatrice e Giuseppe, Anita Olivieri e Letizia Petris si sono lasciate andare ad alcune allusioni di natura sessuale. Il tutto si è verificato in tarda serata, quando Anita e Letizia , in cucina, hanno raccontato a Samira Lui la scena a cui avevano precedentemente assistito e che le aveva fatta sbellicare dal ridere. Le due, infatti, poco prima si trovavano nella zona bagno, dove era appena passata Beatrice, ancora in pigiama, che si è diretta a sciacquarsi la bocca, dopo che aveva trascorso del tempo con Giuseppe. Anita e Letizia, quindi, sono scappate in cucina, dove hanno iniziato il loro racconto: "Lo sappiamo tutti cosa sta succedendo di là, lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece…", dice Anita mimando il gesto di bere dalla fontana del bagno. Samira, capito l'andazzo, dice: "Siete due cretine", ridendo dell'insinuazione delle amiche. Le due, infatti, hanno lasciato intendere che tra Luzzi e Garibaldi ci fosse stata una certa intimità, ma per smorzare la situazione Anita aggiunge: "Vabbè dai, l'alito pesante di notte ci sta eh. Non c'è niente di male, lo facciamo per ridere".

La sequenza non è passata inosservata ai fan del programma che hanno subito condannato l'atteggiamento delle due gieffine, sottolineando come non sia questo il modo opportuno di scherzare.