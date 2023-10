Nella Casa del Grande Fratello, Vittorio Menozzi, nonostante la vicinanza con Heidi Baci (voluta soprattutto dalla produzione), ha rivelato di avere una cotta per Anita Olivieri. La bionda manager romana è sembrata entusiasta delle confessioni del coinquilino, ma la sua gioia era dovuta in gran parte al fatto che il modello avesse scelto lei e non la ragazza di origini albanesi, sua acerrima nemica.

Nonostante ieri Massimiliano Varrese abbia provato a fare da Cupido, Anita ha assicurato che tra lei e Vittorio non ci sarà nulla, perché a lei non piace e inoltre ha una situazione complicata fuori dalla Casa. Niente da fare, dunque, per i fan dell’ipotetica coppia, che avevano già coniato la ship Vittonita.

Anita Olivieri gela Vittorio Menozzi

“Ora la testa io non ce l’ho per nulla. Quando uscirò capirò cosa fare con il ragazzo fuori. Secondo me lui ancora mi piace, però non so se sono innamorata. Per questo quando uscirò vedrò cosa fare e deciderò come agire. Se lui adesso che io sono qui sta facendo cose con altre allora è già una dimostrazione e poi chiuderemo. Certo, se non avessi avuto questa situazione, forse qui dentro mi sarei divertita di più e sarei stata anche più spensierata.

Io non posso buttarmi in nulla avendo una situazione fuori. Poi c’è da dire che se uno si prende una sbandata si lascia andare, ma a me non succede qui. No, non c’è nessuno che mi smuove nulla. Vittorio? No ma dai, per nulla. Lui non è il mio tipo, proprio distante. Lui è lontanissimo da me. Cosa farò adesso? Nulla, non ci può essere niente, io ho bisogno di un altro tipo. Poi sono una che si annoia facilmente e ho bisogno di un uomo diverso.

Anzi io sono rimasta scioccata quando ho visto la clip. Non pensavo proprio di poter interessare a Vittorio. Perché per me zero, non c’è nulla e mi aspettavo che fosse lo stesso per lui. Però ho apprezzato che lui l’abbia detto. Poteva anche tenerselo dentro e non rivelarlo. Adesso vedremo se entrerà qualcuno di nuovo magari la prossima settimana. Il mio ragazzo? No figurati, lui non lo farebbe mai. Forse per una sorpresa, ma non certo per fare il concorrente”.