A distanza di sette mesi dalla conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia, rispondendo alle domande dei fan, ha detto di non provare più rancore nei confronti di Antonella Fiordelisi, sua acerrima “nemica” durante i mesi trascorsi nella Casa più Spiata d’Italia.

La fidanzata di Edoardo Tavassi ha anche fatto un grosso in bocca al lupo all’influencer campana per la sua avventura a Pechino Express. Parole che l’ex di Edoardo Donnamaria ha molto apprezzato, tanto che ha iniziato a seguirla su Instagram (follow poi ricambiato dalla sorella di Clizia).

Approfittando del clima apparentemente distensivo, un utente ha scritto su Twitter proprio ad Antonella, chiedendole di iniziare a seguire sui social Luca Onestini. L’ex vippona che è sempre presente e risponde spesso ai followers, ha svelato di aver appena scoperto di essere stata bloccata proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex coinquilino.

Le parole di Micol su Antonella

“Quello che abbiamo visto nella Casa è stato reale, le emozioni erano reali, le reazioni erano reali. Ma erano relative a quello che stavano vivendo in quel momento. Erano relative al gioco. Nessuno è pronto ad affrontare un Grande Fratello Vip. Nessuno lo ha già fatto prima. Quindi non sapeva come avrebbe reagito la sua mente e il suo corpo a quel genere di sfida.

Quindi io ad oggi innanzitutto voglio farle un grandissimo in bocca al lupo per il percorso che sta per intraprendere. E non posso dire nulla di male. Perché non l’ho vissuta fuori da quel programma, fuori da quelle dinamiche lì. Le emozioni erano influenzate dal gioco ricordatevelo. Voglio che sia chiaro il mio pensiero riguardo ad un programma finito da sette mesi. Io dopo un po’ le cose le metto via. Non c’è stato nessun morto e nessun ferito. Non porto rancore e le cose le lascio passare”.