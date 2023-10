Nikita Pelizon è finita nell’occhio del ciclone per via del suo corso motivazionale a pagamento. Ma non solo. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha avuto un acceso scambio di battute con Antonella Fiordelisi, che può considerarsi a tutti gli effetti una sua ex amica.

Ospite di Turchese Baracchi nel corso del programma radiofonico Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, l’influencer triestina ha parlato anche di quanto accaduto con l’ex coinquilina: “Le auguro di spazzare, di arrivare dove vuole nella vita. Lei mi ha delusa. Le chiedo scusa se si è sentita ferita per qualche motivo, ma allo stesso tempo io ne sono rimasta molto delusa. Le auguro il meglio, che raggiunga tutti i suoi obiettivi. E va bene così. Sono contenta che abbia seguito i miei consigli”.

Riguardo invece a Matteo Diamante, che di recente ha dichiarato che spera che Nikita ritiri il suo corso e che non può dirglielo direttamente perché lei lo ha bloccato, l’ex vippona ha commentato: “Non è vero niente, mi ha scritto il giorno dopo su Whatsapp. Mi ha deluso tantissimo, per quello che non voglio più parlare di lui”.

Infine, la Pelizon ha voluto fornire la sua versione dopo che Elonoire Ferruzzi ha rivelato che al Grande Fratello tutto viene pilotato dagli autori: “Nessuno mi ha detto niente finché non sono uscita e mi hanno fatto i complimenti. Quindi io sono estremamente grata al Grande Fratello: oltre ad avermi insegnato tantissimo, mi hanno lasciato totalmente libera di essere me stessa, e quindi per mia esperienza personale quello che ha affermato Elenoire non corrisponde alla verità”.