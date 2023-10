La storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti è giunta definitivamente ai titoli di coda.

Lo scorso settembre, Mirko e Perla Vatiero hanno condiviso alcune Instagram story che documentavano un loro presunto incontro. Si trovavano entrambi alla stessa sfilata della Milano Fashion Week, oltre loro anche altri volti dell'ultima edizione di Temptation Island come Francesca Sorrentino, Manuel Marascio e Isabella Recalcati. A far chiacchierare il fatto che i due ex fidanzati del programma di Filippo Bisciglia erano senza i rispettivi partner: assenti, infatti, sia Greta Rossetti che Igor Zeetti.

La reazione di Greta Rossetti

L’ex tentatrice, inondata da messaggi e segnalazioni, fu costretta ad intervenire: “Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata, scrivendomi che è stato fatto per hype. Non lo so e neanche mi interessa, vi avevo chiesto di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò non ho voluto crearlo io l'episodio di ieri perché non ero presente in quanto, in buona fede, sono andata allo stadio con mia nonna. Ci tengo a precisare l'ultima cosa […]. Vi ho chiesto già da qualche giorno di non mettermi più in mezzo alle loro cose. Non ero presente, non sapevo neanche l'esistenza di questi video, non sono stati fatti da me e neanche sapevo”.

Mirko Brunetti annuncia la rottura con Greta Rossetti

Alcuni giorni dopo, attraverso alcune Instagram stories, anche Mirko ha poi rotto il silenzio annunciando la rottira: “Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di m*rda e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip, ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con un ex (si riferisce a Eugenio Colombo, ndr), ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo, ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi: la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così”.

Greta Rossetti beccata insieme a Eugenio Colombo

Intanto, pochi minuti fa, una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano ha riacceso i riflettori su Greta Rossetti: “Eugenio Colombo e Greta adesso ad Agrate Brianza. Li ho visti ora che mi sono affacciata sul balcone”. I due hanno avuto una breve liaison, e sono rimasti in buoni rapporti. La loro è solo un’amicizia o si tratta di un ritorno di fiamma?