Riccardo Guarnieri ha finalmente trovato l’amore. A condividere il primo scatto di coppia “ufficiale” è stato lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne su Instagram. L’ormai ex volto del dating show di Maria De Filippi e la sua nuova compagna si trovano in auto, mano nella mano.

Lo scorso giugno, Riccardo era stato avvistato ad un matrimonio in compagnia di una donna misteriosa che, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, pare si chiami Gabriella e viva a Martina Franca. Nelle settimane successive, una nuova segnalazione giunta alle colleghe di IsaeChia.it, confermava le voci su una nuova relazione dell’ex cavaliere tarantino: “Sì, è vero, l’ho visto anche io. Abitano a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato”. In seguito, una nuova segnalazione arrivata a Deianira ha confermato ulteriormente il fatto che Riccardo abbia trovato l’anima gemella: “Deia, appena avvistati. Riccardo a Monopoli”.

L'ultima foto condivisa da Riccardo conferma dunque le voci sulla sua vita sentimentale e spiega la sua assenza da Uomini e Donne. Insomma, l’ex cavaliere, dopo una lunga ricerca, ha finalmente trovato l’amore.