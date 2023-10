Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello. Dopo anni d’amore e la nascita di una figlia, l’attore e Valentina Melis hanno deciso di separarsi. Proprio l’ex moglie del gieffino ha dato una risposta tagliente ad un commento in merito alla fine del matrimonio con Varrese.

Un utente le ha scritto: “Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese”. L’ex moglie di Massimiliano ha risposto subito con un commento decisamente ficcante: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati”.

La lettera dell’ex moglie di Varrese

“Io ti conosco Massimiliano e so leggere cosa c’è dietro i tuoi sorrisi, i silenzi, le arrabbiature. Perché non è facile capirti per chi non ti conosce e si ferma solo alle apparenze. Io ti vedo, so quanto ti manca nostra figlia e so quanta paura ti faceva allontanarti da lei. Io ti ho sempre sostenutop perché so il padre eccezionale che sei e quanto è fortunata Mia ad averti. Lei è il nostro amore e nulla potrà cambiare questo. Abbiamo scelto di fare due strade diverse, ma sempre nel rispetto reciproco. Sono stati due anni sofferti, ed è inutile nasconderlo, abbiamo provato in ogni modo a resistere, lo dovevamo al grande amore che ci ha portato alla nascita di nostra figlia, ma non ci siamo accaniti e abbiamo capito di non volerci accanirci e abbiamo il privilegio di chiamarci ancora famiglia e questa è la nostra conquista.

Mia sta benissimo, la scuola va alla grande. Lei canta, studia, suona, salta e gioca. Ogni giorno ti mandiamo il buongiorno e la buonanotte. Ti fa anche un sacco di disegni. Ci siamo noi tre per mano, al centro però non c’è lei come al solito, ma ci sei tu, segno che sei al centro dei suoi pensieri. Perché il vostro legame è unico. Stai sereno e non fare il capricorno capoccione e lo so che in una casa piena di donne scorpione ti viene ancora di più. Noi vogliamo vederti cantare, ballare, ridere, vederti imitare Verdone, giocare. Ricorda che anche se il Grande Fratello è un gioco, stare in una bolla può fare perdere la bussola e ci si può ritrovare a perdere di vista le cose importanti. Mi raccomando ricordatelo. Non perdere di vista quello che sei, Mia è la tua bussola”.