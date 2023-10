Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Protagonista della diretta è stata ancora una volta Beatrice Luzzi, la quale è finita al centro delle dinamiche per via della frequentazione con Giuseppe Garibaldi, e in seguito per l’acceso confronto con Jane Alexander, rea di averle rubato la parte della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa.

Spazio anche ad Anita Olivieri e Heidi Baci, sempre più acerrime nemiche. La bionda manager romana, al termine della puntata, si è lasciate andare ad alcune dichiarazioni che non sfuggite al pubblico: “Io qui sono stata chiamata e non ci sono venuta. Io non ci volevo venire, sono stata chiamata. Quindi c’è anche un po’ di differenza, perché non ho bisogno di fare questo programma per essere la persona che sono. Forse alcune persone che sono qui hanno bisogno di uno slancio, che a me non serve, perché non devo lavorare in questo campo per forza”. Anita aveva già espresso questo concetto nel pomeriggio durante una discussione con Heidi: “Io sono stata chiamata, non ho dovuto mandare nessuna richiesta, perché non ho bisogno di fare questo programma. Quindi vai tranquilla”.

Ma non sono state solo le parole della Olivieri a catturare l’attenzione dei telespettatori. Durante una chiacchierata pomeridiana tra Massimiliano Varrese, Heidi Baci e Ciro Petrone, i tre si sono descritti come “attori in scena” più che come persone che portano al pubblico la propria storia e la propria realtà al Grande Fratello. “I nostri discorsi li provano. Voi non avete capito che noi siamo attori, improvvisiamo tutti i giorni siamo in scena”, dice Varrese. “Loro ovvio che già sanno tutto…”, le parole di Heidi. “Loro sono maestri in questo – dice Ciro -. Siamo attori in scena, loro ci dirigono, noi non siamo nessuno”.