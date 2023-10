Dopo il post con cui Sophie Codegoni ha annunciato la fine della storia con Alessandro Basciano (che è ricoverato in ospedale), sono stati in molti ad ipotizzare che il dj avesse tradito la compagna. Numerosi fan dei Basciagoni hanno anche insinuato che l’ex vippone si fosse avvicinato troppo ad una ragazza apparsa in diverse occasioni con lui e Gianluca Costantino.

“Caro Basciano ecco con chi eri a cena ieri sera ma Gianluca ti ha smascherato, però Sophie che ha le palle si è visto. Lei è stata a Mykonos quest’estate, te e il clown avete fatto un giro? Sei uno schifo, l’arcobaleno, vediamo stasera lo schifo”; “Ma guarda chi c’è alla serata di Ale l’amica di Gianluca e pure in console, ora si capisce perché sta sempre a Milano Basciano”; “Ginevra Lamborghini è fidanzata con Edoardo Casella. Quindi non è lei. Basciano è stato paparazzato con una bionda all’aeroporto e poi con un’amica di Gianluca”; “Quella bella amica di Gianluca, cosa ci fa insieme a Basciano?”. Questi alcuni dei commenti apparsi sui social.

La ragazza accusata da alcuni fan di Sophie e Alessandro si chiama Federica, e ieri sera ha deciso di rompere il silenzio. Non solo ha smentito di essere stata con Basciano, ma ha anche confessata che lei e Costantino si stanno frequentando.

Parla la ragazza accusata di avere un flirt con Basciano

“Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente. Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento, ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”.