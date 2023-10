Archiviata la turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria è tornato ad essere uno dei volti di Forum, programma che gli ha portato in dote la notorietà e che gli è valso la chiamata per la settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha conosciuto l’influencer campana, con la quale ha avuto una relazione durata circa sette mesi.

Nella Casa più spiata d’Italia, Edoardo si era molto legato al gruppo dei cosiddetti “Spartani”, del quale facevano parte in sostanza i più acerrimi nemici di Antonella: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, tra gli altri. Ed è proprio la modella di origini venezuelane, reduce dall’uscita di scena al Gran Hermano Vip, che si è trasferita stabilmente a Verona per proseguire la sua storia d’amore con Daniele Dal Moro, che facendo zapping questa mattina si è imbattuta nell’ex coinquilino mentre andava in onda Forum.

“La prima volta che lo vedo qui. Ahah. Top!”, ha commentato l’ex vippona postando una foto di Donnamaria. Ma non solo. Oggi, Edoardo compie 31 anni, e Oriana ha voluto fargli gli auguri postando tra le sue Instagram stories un video della loro esperienza al Gf Vip: “Auguri di buon compleanno piccolo rompicogl**ni! Ti vogliamo bene”.