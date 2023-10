Ieri pomeriggio, Sophie Codegoni ha annunciato la rottura con Alessandro Basciano. Dopo mesi caratterizzati da rumor e indiscrezioni, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio ufficializzando la fine della relazione con l’ormai ex compagno attraverso una storia su Instagram.

Sophie annuncia la rottura con Basciano

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina.

Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo scatenante della rottura, ma in molti ipotizzano che possa essersi trattato di un tradimento da parte di lui. In ogni caso, al netto delle supposizioni, era nell’aria ormai da diverso tempo che tra i Basciagoni si era rotto l’incantesimo. Al momento, Alessandro Basciano non ha ancora commentato, mentre il manager e suo padre hanno chiesto rispetto.

La clamorosa ipotesi

Intanto, nelle ultime ore è emerso un retroscena che se confermato avrebbe del clamoroso. Stando a quanto rivelato dal profilo Twitter Agent Beast, molto informato su ciò che accede dietro le quinte del Grande Fratello, Alfonso Signorini avrebbe contattato Sophie Codegoni con l’obiettivo di arruolarla per il reality show di Canale 5 (al quale ha partecipato nel 2021 e durante il quale ha conosciuto Basciano). “Sto chiedendo tutto quello che c’è di vero su Sophie Codegoni-Signorini. Continuo a rimanere dubbioso, ma ho richiesto dettagli. Ci sono state delle chiamate”, ha scritto Agent Beast su Twitter.

Al momento risulta piuttosto difficile ipotizzare che l’ex vippona possa fare il suo ingresso nella Casa: in primis perché ha una bimba piccola, e in secundis perché reduce dalla freschissima rottura con l’ex fidanzato. In ogni caso, vi aggiorneremo nel caso di eventuali sviluppi.