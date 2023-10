Un “innocente” scambio di commenti sui social è bastato a scatenare la macchina del gossip a proposito di un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese.

E’ dalla giornata di ieri che se ne discute sui social: l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, fresca di separazione dall’ex marito Paolo Bonolis, sarebbe protagonista di un clamoroso flirt con l’ex di Belen Rodriguez. Pettegolezzi che corrono velocissimi, rimbalzando da un account all’altro, benché non esista alcuna “prova” a supporto di questa fantasiosa teoria.

Lo scambio di commenti tra Sonia e Antonino

Ad innescare la macchina del gossip a proposito di una relazione in corso tra Sonia e Antonino è stato un innocente scambio di commenti su Instagram. La Bruganelli ha pubblicato una foto in cui compare al fianco di due amici, Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Il primo è un autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di programmi tv quali il Grande Fratello e Ciao Darwin. La seconda è invece produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay. Amici e colleghi con i quali la Bruganelli potrebbe avere cenato per motivi privati e professionali. Ma all’incontro in questione ha partecipato anche Spinalbese, come chiarisce lui stesso. “Manca il ragazzino lì in mezzo”, ha sottolineato tra i commenti al post in questione, facendo riferimento al fatto di essere stato “tagliato” dalla foto. “Non capisco a chi tu possa riferirti”, ha infatti risposto Sonia, intavolando un veloce scambio di battute che ha chiarito il fatto che Spinalbese fosse stato presente. Tanto è bastato agli appassionati di cronaca rosa per mettere in moto la macchina del pettegolezzo che ha finito per investire entrambi, sebbene non esistano segnali veri e propri di un flirt in corso.

Sonia e Antonino, questioni di lavoro?

In realtà, la spiegazione più probabile dell’incontro è il lavoro. C’è infatti chi, sempre sui social, smentisce la notizia di un flirt tra Sonia e Antonino spiegando che i due starebbero lavorando insieme a un progetto. Niente di romantico quindi, solo una cena organizzata per ragioni professionali. E anche se nemmeno questa ipotesi è stata confermata dai diretti interessati, il materiale “disponibile” è davvero troppo poco per poter parlare seriamente di una liaison.