Continua a far discutere il bacio scattato nella Casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Sono in molti infatti a sostenere che non ci sia un interesse reale tra i due, e che la loro vicinanza sia esclusivamente frutto di dinamiche televisive. Dopo i dubbi sollevati dal pubblico, ora anche alcuni concorrenti si sono espressi sulla vicenda.

Se da un lato Beatrice si è sempre detta realmente interessata da Giuseppe, per il quale prova una certa attrazione, dall’altro lui non ha mai dimostrato di ricambiare e, anzi, sono in molti a credere che lui non sia affatto sincero nei confronti dell’attrice. Dopo il bacio che i due si sono scambiati sabato scorso, alcuni dei loro coinquilini hanno detto la propria, accusando il concorrente nip di voler solo approfittare di questa situazione per avere visibilità, ma di non provare nulla per l'attrice.

Il primo a puntare il dito contro Garibaldi è stato Massimiliano Varrese, che non ha mai creduto che fosse sincero: "Secondo me lei prenderà una tranvata, una bella batosta. A lei adesso piace davvero lui", ha detto l’attore ai coinquilini. L’attacco più duro è però arrivato da Anita Olivieri, che ha smascherato Garibaldi rivelando ciò che lui stesso le aveva confidato poco prima: "Eravamo in magazzino e ha detto: ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’. Sì, ha proprio detto che se arrivano altre ragazze succede un macello. Io penso che lei stia iniziando a stressarlo. Magari gli mette le ansie e lui si sta stufando. Questa storia esiste solo da tre giorni alla fine, ricordiamocelo. A lui sta pesando questa situazione. Lei è molto presa ma non penso che la cosa vada avanti e quello che ho sentito me lo conferma".

Nel frattempo, anche sui social il pubblico è diviso tra chi accusa Giuseppe Garibaldi di fingere e chi invece sogna di vedere la relazione tra lui e Beatrice Luzzi continuare. Molti spettatori sono infatti convinti che si tratti esclusivamente di una messinscena, soprattutto da parte di lui, nata per risollevare le sorti del programma. D’altronde, sono stati gli stessi concorrenti a rivelare di come Alfonso Signorini sia "disperato" per la mancanza di storie d’amore tra le mura della casa. Non ci resta dunque che rimanere in attesa e scoprire come Garibaldi si comporterà nel caso di nuovi ingressi.