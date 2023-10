Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese proprio non riesce a togliersi dalla testa Heidi Baci, nonostante quest’ultima gli abbia fatto capire in più di un’occasione di non essere interessata.

L’attore nota un certo distacco da parte della coinquilina, e condivide il suo rammarico con Ciro Petrone: “Mi dispiace non aver approfondito la conoscenza. Precludersi la possibilità di conoscersi per me è un peccato enorme”. Massimiliano non sa come recuperare il rapporto con Heidi: “Lei scappa!”. L’attore continua il suo sfogo, e spera che presto Heidi possa dargli una possibilità anche solo per un semplice rapporto d’amicizia: “Lo scopriremo solo vivendo”, conclude speranzoso.

Nella notte, riuniti in camera, Ciro decide di parlare con Heidi (erano presenti anche Varrese e Letizia Petris), invitandola a cambiare atteggiamento se vuole sperare di restare nella Casa: “Ti dico una cosa, ti vuoi divertire a parlare sulle storie degli altri. Ma se ti metti a fare il comodino che ti diverti, te ne vai a casa”. Lapidaria la risposta della ragazza di origini albanesi: “Me ve vado a casa, ma da signora!”.