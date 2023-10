Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è stato uno dei momenti più iconici della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E chissà, forse se ne sta formando un altro tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

La domanda che gli inquilini e il pubblico si stanno facendo in queste ore è la seguente: Giuseppe Garibaldi è realmente interessato a Beatrice Luzzi o sta fingendo? Il bacio dato dall’attrice a Massimiliano Varrese durante un gioco non sembra essere andato giù al bidello calabrese, che parlando con Heidi Baci ha palesato la sua gelosia: “L’unica cosa che le ho detto, secondo il mio pensiero, era ‘potevi evitare. Lo volevi baciare? Lo baciavi sulla guancia tranquillamente’, tu che dici? Non è una questione di gelosia o meno…”. Heidi ha cercato di saperne di più, definendo quello che sta accadendo tra i due “assurdo” e parlando di “coppia strana”. “E’ assurdo, sì. E’ una cosa che… non me lo sarei mai aspettato neanche io, ma siccome a me le cose belle piacciono, voglio provare anche… E’ difficile eh? Io dopo la relazione che ho avuto non ho mai pensato, voluto, cercato, un’altra storia”, ha replicato Garibaldi.

A spiazzare, però, sarebbe la presunta gelosia di Samira Lui nei confronti della coppia. La gieffina, durante una chiacchierata con Heidi, ha commentato: “Ma non è tanto quello, però ora ad esempio lì vedo lì a fare la torta, non mi sembra che si stiano divertendo. Se lo stanno facendo è perché ormai è ovvio che devono stare lì perché… cioè, non capisco…”. Heidi ha spiegato di averli “sgamati” vicino al magazzino mentre facevano “una cosa di meditazione insieme, con gli occhi chiusi”. “Ma che dici? Ma lui non è tipo di ste cose”, ha replicato Samira. “Secondo me è a lei che piace lui”. Ciro Petrone, il gossipparo della Casa, ritiene invece che Garibaldi avrebbe fatto intendere di essersi avvicinato a Beatrice con l’intento di fare ingelosire Samira. Sta dunque nascendo un nuovo triangolo amoroso?