Beatriz D’Orsi ha fatto il suo debutto in tv partecipando alla nuova stagione di Uomini e Donne. La 25enne, dopo un’iniziale indecisione tra i due tronisti, Cristian Forti e Brando Ephrikian, ha scelto di corteggiare quest’ultimo.

Nel 2021, Beatriz, però, aveva le idee piuttosto chiare in merito ai due programmi di punta di Maria De Filippi, Amici e Uomini e Donne, etichettandoli come “programmi da chiudere”.

Condividendo su Facebook un articolo del Corriere della Sera dal titolo “Giornata nazionale delle vittime del Covid, saltano Uomini e Donne e Amici”, Beatriz D’Orsi aveva così commentato: “Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell’intelligenza, poi a quel punto il cervello si potrebbe recuperare". Oggi, due anni dopo, Beatriz è una corteggiatrice di Uomini e Donne. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Beatriz D’Orsi ha 25 anni, studia Scienze Politiche ed ha la media del 25 (come ha precisato lei). Vive e lavora a Milano, si occupa della reception in una mostra di arte contemporanea a Palazzo Reale. Nella presentazione nel programma ha confessato che a 7 anni è stata data in adozione a una famiglia italiana dai suoi genitori brasiliani. Non ha mai conosciuto la mamma biologica mentre è legatissima alla madre adottiva che considera il suo braccio destro.