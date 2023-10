Alessandro Basciano rompe il silenzio dopo che nella giornata di ieri Sophie Codegoni ha annunciato la rottura.

Il dj, così come la sua ormai ex fidanzata, si è affidato ad Instagram per aggiornare i follower su quello che è accaduto: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e il mio riposo”.

Alessandro Basciano ha postato una foto che lo ritrae mentre, probabilmente, si sottopone ad una flebo. Evidentemente la rottura con Sophie Codegoni sta avendo conseguenze anche dal punto di vista fisico.