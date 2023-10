La tregua tra Heidi Baci e Anita Olivieri è durata pochissimo. Questa volta a rompere gli indugi sarebbe stata la ragazza di origini albanesi.

Durante la mattinata, mentre le gieffine erano sul divano a fare gossip, Rosy Chin parlava delle Nomination e si chiedeva chi potesse uscire questa sera. A poca distanza c’era Heidi, che avrebbe fatto qualche commento su Anita.

La bionda manager riporta a Samira Lui e Giuseppe Garibaldi questo episodio e dice: “Certe persone pensano che io non abbia carattere”. L’ex volto de L’Eredità e il bidello calabrese si chiedono cos’abbia detto Heidi, e Anita rivela: “Pensa che sia io ad uscire, ha detto che io qui non faccio niente”. Anita si riferisce al suo non essere coinvolta sentimentalmente da nessuno, di essere neutra e di non scatenare troppi litigi. Tutto questo si tradurrebbe – secondo la sua opinione – in mancanza di carattere e di partecipazione alle dinamiche della Casa. “Se stasera non esco, gliene parlo”, dice.

Volano stracci tra Anita Olivieri e Heidi Baci

In seguito, le due si incontrano in giardino e da lì ne nasce un’accesissima discussione. Heidi si avvicina ad Anita che era sul tapis roulant e le chiede se possono parlare: “Dai, che non stai correndo. Che ho fatto adesso?”. “Parli di me con gli altri e io stavo a mezzo metro da te. Quando parlavate di chi uscirà stasera, io ho sentito tutto. Tu non sapevi che io stavo ascoltando. Dire ‘perché lei che fa non è una bella considerazione”, replica la Olivieri. “Cos’ho detto di te in modo offensivo?”, chiede Heidi. “Parli di me accanto a me, parla con me invece”, risponde la manager. “Io penso che tu sia più a rischio per uscire stasera… Credo che tu come Marco Fortunati sia un po’ dormiente, è un momento un po’ down. Semplicemente c’è stata poca esposizione da parte tua. Io dico le cose a chi mi pare", sbotta Heidi.

A quel punto gli animi si surriscaldano, e Anita sbotta: “Hai parlato male di me davanti a me ma non con me”. “Sei di coccio, non eri rilevante nel mio discorso tra me e Rosy”, risponde Heidi. “Secondo me è di cattivo gusto, visto che ero accanto a te, io non ho voglia di discutere con te. Non mi va più di discutere con te”, dice Anita. “Sei sempre tu che hai aperto le cose con me, non partire in quarta! Non mi sembra importante di venire a dirti che sei neutra. Vuoi fare qualcosa prima della puntata per una clip? Queste stupidate, per favore dai. Mi hai criticato perché ti ho bloccato in un gioco. Abbi pazienza e cammina sul tapis roulant, che stress!”.