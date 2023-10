Le ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno sancito l’eliminazione di Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero. A spingere la tronista a prendere questa decisione drastica sarebbero stati alcuni giudizi espressi dal corteggiatore sul suo conto. Michele, infatti, avrebbe definito Manuela “moscia”, aggiungendo che “dorme” e per questo non sarebbe il suo tipo.

Le frasi pronunciate in studio da Longobardi avrebbero lasciati tutti senza parole, e per questo gli opinionisti avrebbero spinto la Carriero a prendere una posizione in merito e a farsi rispettare. Di fronte all’insistenza generale, la tronista avrebbe quindi deciso di eliminare Michele.

Quest’ultimo ha commentato in maniera piccata la sua eliminazione, pubblicando una foto a bordo del treno con la seguente didascalia: “Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare”. Sui social, in molti hanno attaccato l’ex corteggiatore per i modi avuti nel corso delle puntate, e c’è anche chi l’ha accusato di illudere Manuela solo per avere visibilità. Longobardi ha dunque deciso di intervenire rispondendo pubblicamente a tutti coloro che hanno usato parole dure nei suoi confronti: “Siete ridicoli. Esprimete giudizi senza senso su dinamiche che non avete neanche ancora visto. Ho fatto un percorso emotivamente coerente nel suo sviluppo (una cosa chiara per chi vede le cose con criterio), e sono stato solo un mese perché ho detto tutto con sincerità, il contrario di chi vuole rimanere per visibilità”.