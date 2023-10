Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana è pronta ad intraprendere l’avventura di Pechino Express, e lo farà in coppia con Estefania Bernal.

Durante la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex di Edoardo Donnamaria ha ricevuto molti apprezzamenti ma anche molte critiche, e tra queste c’era stata anche quella della prof di Amici Anna Pettinelli.

“Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi”, aveva scritto la speaker radiofonica. La Pettinelli aveva dunque lasciato intendere di non nutrire una particolare stima nei confronti dell’ex vippona. Ieri, a distanza di quasi un anno, Antonella ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa commentando in modo sarcastico l’atteggiamento della Pettinelli alla luce della puntata di Amici andata in onda ieri pomeriggio. Nello specifico, la Fiordelisi non solo ha ripreso la frase che le aveva “dedicato” la prof, ma l’ha anche chiamata con l’appellativo che gli ha riservato Rudy Zerbi, ovvero “Anna Pettirosso”: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, il quasi si chiama Anna Pettirosso”.