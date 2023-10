Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 9 ottobre, c’è stata la resa dei conti tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Tra le due attrici si è creato un certo astio dopo che la gieffina ha dichiarato che la collega le avrebbe rubato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa.

Resa dei conti tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Entrata nella Casa, Jane Alexander ha subito spiegato il motivo della sua visita e, rivolgendosi a Beatrice, ha detto: "Sono venuta qui per tutte le cose cattive che hai detto di me in questi giorni, non posso lasciartele passare. Voglio sapere in che malo, malissimo modo ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia. Non è una cosa bella parlar male delle colleghe in televisione. Voglio sapere che cosa ho fatto". La concorrente allora ha provato a spiegare il senso delle sue parole, ribadendo che sarebbe stata più adatta lei nei panni della marchesa Lucrezia e sottolineando come la collega sia stata doppiata: “Non l'ho detto, ho specificato che neanche ti conoscevo. Per me era un ruolo perfetto, sia per il momento che nel merito, veniva subito dopo Vivere, non è una questione personale. Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no? Forse non te lo meritavi tanto”.

I commenti su Twitter

Dopo il confronto tra le due attrici, alcuni inquilini, Massimiliano Varrese su tutti, ha detto che il faccia a faccia con Jane Alexander farà perdere consensi a Beatrice. A quanto pare, però, le cose non stanno esattamente così. Su Twitter, infatti, sono stati in molti a schierarsi dalla parte della Luzzi, compreso il doppiatore Federico Casadei: “Da doppiatore posso dire totalmente che ha ragione Beatrice, perché per un attore essere doppiati se non per la lingua è segno di essere veri ‘cani’. Cioè, spiego meglio: doppiano le Arcuri, le Alexander, i Varrese, non la Luzzi o Elio Germano o Benigni. I veri attori non si doppiano se non recitano un’altra lingua. Non doppiano Salvatore Esposito, D’Amore Marchioni, Borghi, Pastorelli o Germano. Entiendes Jane e Varrese? Alexander, ricordati solo per quel ruolo devi ringraziare la doppiatrice Emanuela Rossi (vera Lucrezia Van Necker e voce di star internazionali) che nella terza stagione di Elisa di Rivombrosa con Alexander non doppiata non la seguì nessuno. E non lo dice la Luzzi, ma gli ascolti”.

Inoltre, in molti hanno portato alla luce vecchie interviste di Jane Alexander in merito al ruolo di Lucrezia Van Necker, nelle quali ammetteva che la regista aveva scelto una doppiatrice perché non era convinta della sua voce e pensava non fosse in grado: “Recitavo in italiano. Cinzia e la direttrice del doppiaggio decisero che non gli piaceva la mia voce. Secondo loro non ero capace. Ma in fondo non mi interessa, Lucrezia ha avuto successo anche grazie alla voce di Emanuela, chissà se avrebbe avuto lo stesso successo con la mia”.

E se fuori dalla Casa, Beatrice non ha perso minimamente consensi, all’interno Massimiliano Varrese la pensa diversamente: “Fuori gli stanno a fare il cappotto con la lana fatta a mano”.