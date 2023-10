Nel corso della nona puntata del Grande Fratello, Jane Alexander è entrata nella Casa per avere un confronto con Beatrice Luzzi, che nei giorni scorsi aveva dichiarato che la collega le aveva “rubato” il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa.

Al termine del confronto tra le due attrici, che si è concluso con Beatrice che ha chiesto scusa a Jane, Alfonso Signorini ha chiamato la Alexander in Confessionale per farle una proposta del tutto inaspettata: “Ma tu la faresti la concorrente del Grande Fratello?”. Jane, visibilmente spiazzata, ha risposto: “Ti devo rispondere adesso? Sto tremando, ci penso. Due rosse cattive in una casa non le avete mai avute”.

Jane Alexander: "Il Gf Vip mi ha distrutto come attrice"

L’attrice tornerà ad essere una concorrente del Grande Fratello a distanza di cinque anni dalla sua partecipazione al Gf Vip? In passato, Jane aveva dichiarato che il reality aveva distrutto la sua carriera da attrice: “Grande Fratello Vip? Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle. Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.