Giuseppe Garibaldi si è ingelosito del bacio che Beatrice Luzzi ha dato a Massimiliano Varrese durante un gioco settimanale. Nella casa del Grande Fratello tra l'attrice e il bidello calabrese è nato un particolare feeling, e il gesto della Luzzi nei confronti dell’inquilino con il quale ha litigato tantissime volte non è andato giù a Garibaldi, che lo ha scoperto tramite una confessione di Massimiliano. "Non vorrei essere quello che li fa avvicinare", ha commentato Giuseppe che ha ammesso di provare dei reali sentimenti.

La gelosia di Giuseppe Garibaldi

Dopo aver visto una clip nella quale Giuseppe Garibaldi ha confessato di essersi ingelosito del bacio tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, Alfonso Signorini ha scherzato in puntata: "Devo dire che io ho visto un bacio ben più passionale tra Giuseppe e Grecia. Ma facciamo i seri. Voglio dire una cosa a Varrese, tu conosci Dante. Hai presente i consiglieri fraudolenti? Vuoi attaccare briga, sei una persona pessima. Sei andato subito a raccontare tutto, una cattiveria inaudita". "Io e Giuseppe abbiamo sdrammatizzato su questa cosa. In questi giorni che Bea è più rilassata con questa liason, l'ho trovata più affascinante. Come l'ho riconosciuta? Quando il nemico arriva l'odore si riconosce", ha replicato Massimiliano. "Nemico? C'è molta cattiveria", ha concluso la Luzzi, indispettita dalle parole del suo inquilino.

La confessione di Garibaldi a Varrese e Ciro

Chiamato in mistery, Giuseppe Garibaldi ha poi ammesso di provare sentimenti reali per Beatrice Luzzi: "La situazione è più seria di quanto mi aspettassi, mi sto legando. Sono uno che si affeziona alle persone, in lei non vedo tutta la cattiveria che descrivono. Non vorrei farmela scappare". Subito dopo però Signorini ha mostrato delle immagini che ritraggono Garibaldi mentre si confessa con Varrese e Ciro: "Se domani venisse Samira? Sarebbe dura". La clip mostra poi il commento di Massimiliano in confessionale: "Secondo me ha paura della donna adulta, della vedova nera. Secondo me Bea prende una tranvata, può darsi che la prenda".

Beatrice Luzzi dopo aver visto le immagini ha così commentato: "Ho avuto ironia, tanta, abbiamo fatto pace ma me lo ritrovo così. Massimiliano è una persona da tenere lontana". L'attrice non è riuscita a trattenere le lacrime, a farle tornare il sorriso le parole di Garibaldi sulla loro conoscenza.

Varrese ossessionato da Beatrice

Quel che è certo è che Massimiliano ha una vera e propria ossessione nei confronti di Beatrice (lo ha fatto notare anche Cesara Buonamici in puntata). Questa mattina, parlando con Alex Schwazer, l’attore ha addirittura ipotizzato che la coinquilina sia piena di rabbia per via delle “venature gialle nei suoi occhi”: “Ieri, quando beatrice mi ha guardato in quel modo nella mistery, mi sono reso conto che ha dette venature gialle negli occhi, che secondo la medicina tradizionale cinese significa che c'è tanta bile, tanta rabbia".