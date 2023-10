A pochi giorni dall’ufficializzazione della rottura con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è tornata a parlare di quanto accaduto durante l’ultima puntata di Casa Chi, format da lei condotto.

Il giornalista Valerio Palmieri, rivolgendosi all’ex vippona ha detto: “Vogliamo dire che non ci sono di mezzo tradimenti, che non ci sono in mezzo terze persone, ma che sono problemi interni a una coppia?! Perché sono cose che nascono all’interno di una coppia”. Sophie, però, l’ha di fatto smentito, dicendo che le vorrebbe che non ci fossero terze persone, ma che non può. Subito dopo, la Codegoni è scoppiata a piangere in diretta, e i giornalisti hanno cambiato immediatamente argomento per non metterla ulteriormente in difficoltà.

Sophie Codegoni in lacrime a Casa Chi

“Purtroppo vorrei dirti questo. Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… No Valerio, non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo. Però menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo.

Però non è il periodo più bello della mia vita sono onesta. Non voglio permettere a nessuno di togliermi la voglia di fare e di sorridere. Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata”.

Due giorni fa, Alessandro Basciano, mentre si trovava in ospedale, aveva fornito la sua versione dei fatti sulla rottura: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e il mio riposo”.