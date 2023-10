Con delle dichiarazioni totalmente inaspettate, Micol Incorvaia ha mostrato la sua totale apertura nei confronti di Antonella Fiordelisi. Potrebbe essere dunque per la sorella di Clizia e l’influencer campana, acerrime “nemiche” durante la loro avventura al Grande Fratello Vip.

Micol è entrata nella Casa in qualità di ex di Edoardo Donnamaria, quando quest’ultimo e Antonella cercavano di trovare un equilibrio nella loro relazione. La presenza della Incorvaia ha inevitabilmente agitato le acque, anche se, come più volte ribadito da lei stessa, per per lo speaker radiofonico non provava più niente. Il resto è storia: Micol si è fidanzata con Edoardo Tavassi, e la storia tra Antonella e Edoardo è giunta al capolinea ormai da diversi mesi, non senza una coda polemica.

Le parole di Micol Incorvaia

“Sono passati quasi sette mesi da quando è finito il gioco. Certe cose si superano, perché non c’è mai stato niente di così grave da poter dire ‘questa persona mi fa schifo, la odio, non la voglio più vedere’. E con ciò non dio che quello che abbiamo vissuto nella Casa non è stato reale. Le emozioni erano reali, ma erano relative a quello che stavamo vivendo in quel momento. Erano relative al gioco. Nessuno è pronto ad affrontare un Grande Fratello. Nessuno lo ha già fatto prima., quindi non sapeva come avrebbe reagito la sua mente e il suo corpo a quel genere di sfida.

Quindi io, ad oggi, innanzitutto voglio farle un grandissimo in bocca al lupo per il percorso che sta per intraprendere (Pechino Express, ndr). Poi non posso dire altro perché io non l’ho vissuta fuori da quel gioco lì. Da quelle dinamiche lì. Voglio che sia chiaro il mio pensiero: non c’è stato nessun morto, nessun ferito. Io dopo un po’ le cose le faccio andare in prescrizione”.

La mossa social di Antonella Fiordelisi

Dopo le parole di Micol, Antonella ha iniziato a seguirla su Instagram, segnale che le due ex vippone hanno finalmente deposto l’ascia di guerra. Proprio riguardo ai conflitti della Fiordelisi con la fidanzata di Tavassi e il cosiddetto gruppo degli “Spartani”, l’ex schermitrice ha messo like ad un tweet di una fan: “I maggiori conflitti che Antonella aveva con quelle persone le sono stati creati sempre dal suo ragazzo, e diciamolo perché se lui non ci fosse stato Antonella non avrebbe avuto tutti quei problemi”.