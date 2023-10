Sono ormai diversi giorni che si parla di un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è single dopo la rottura con Paolo Bonolis, e l’ex vippone lo è altrettanto.

Un gossip alimentato da battutine e allusioni che ha però trovato smentita nelle ultime ore tramite le Instagram stories della Bruganelli: “Mi dispiace di nuovo per Dagospia… e anche un po’ per me. Nuove collaborazioni nascono”. Insomma, il rapporto tra Sonia e Antonino sarebbe esclusivamente di natura lavorativa.

"Sonia Bruganelli ha un corteggiatore segreto"

Sempre nelle ultime ore, Giuseppe Candela, nella sua rubrica A Lume di Candela pubblicata su Dagospia, ha rivelato che è vero che tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese non c0è niente, perché lei avrebbe già un “corteggiatore segreto”: “Nelle ultime ore diverse testate hanno accennato a un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. La fu signora Bonolis e l’ex compagno di Belen Rodriguez. In realtà la notizia non trova conferme, a Roma invece tutti ricordano la passione dell’ex opinionista del Grande Fratello per i libri. Nell’ultimo periodo, dicono, Sonia avrebbe ricevuto parecchie attenzioni da un noto scrittore. Un corteggiamento segreto, sarà vero?”.