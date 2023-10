Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi sono state senza dubbio due delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La sorella di Clizia è entrata nella Casa in qualità di ex di Edoardo Donnamaria, quando quest’ultimo e l’influencer campana cercavano di trovare un equilibrio nella loro relazione. La presenza di Micol ha inevitabilmente agitato le acque, anche se, come più volte ribadito dalla Incorvaia, lei per lo speaker radiofonico non provava più niente. Il resto è storia: Micol si è fidanzata con Edoardo Tavassi, e la storia tra Antonella e Donnamaria è giunta al capolinea ormai da diversi mesi.

Micol parla di Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore, la Incorvaia, ha risposto ad un follower che le chiedeva cosa pensasse della Fiordelisi. “Non so cosa tu voglia sapere adesso, non ho mai risposto a domande di questo tipo, ma ora mi preme farlo. Sono passati quasi sette mesi da quando è finito il gioco. Certe cose si superano, perché non c’è mai stato niente di così grave da poter dire ‘questa persona mi fa schifo, la odio, non la voglio più vedere’. E con ciò non dio che quello che abbiamo vissuto nella Casa non è stato reale. Le emozioni erano reali, ma erano relative a quello che stavamo vivendo in quel momento. Erano relative al gioco. Nessuno è pronto ad affrontare un Grande Fratello. Nessuno lo ha già fatto prima., quindi non sapeva come avrebbe reagito la sua mente e il suo corpo a quel genere di sfida.

Quindi io, ad oggi, innanzitutto voglio farle un grandissimo in bocca al lupo per il percorso che sta per intraprendere (Pechino Express, ndr). Poi non posso dire altro perché io non l’ho vissuta fuori da quel gioco lì. Da quelle dinamiche lì. Voglio che sia chiaro il mio pensiero: non c’è stato nessun morto, nessun ferito. Io dopo un po’ le cose le faccio andare in prescrizione”.

Micol ha anche chiarito che dal canto suo, con Donnamaria è “tutto ok”: “Visto che leggo mille domande su Edoardo, la risposta per me era scontata e pensavo fosse superfluo rispondere. Almeno vi rincuoro. E’ tutto ok raga”.

Poco dopo è arrivata l’inaspettata reazione di Antonella, che ha iniziato a seguire Micol su Instagram.