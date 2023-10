Soleil Sorge è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-statunitense è stata al centro di una delle dinamiche più “iconiche” della storia del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, che ha a lungo catalizzato l’attenzione dei telespettatori.

Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Soleil ha co-condotto il Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, ma quest’estate, in seguito alla nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset, è sbarcata sulla Rai alla co-conduzione del programma Felicità.

Nelle ultime ore, Letizia Petris, una delle concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello, ha parlato proprio della Sorge, e ha detto di apprezzare il suo carattere forte e deciso, svelando di avere un desiderio, ovvero quello di incontrarla.

“Io vorrei solo conoscere Soleil. La conosci? Lei ha fatto il Grande Fratello due anni fa. Ti giuro è un’icona proprio per me. E’ forte, è una donna un sacco forte. Potrebbe anche darci consigli, a me soprattutto… lei è un mix tra Heidi e Beatrice. E’ una tosta, non si fa mettere mai i piedi in testa da nessuno, non perde mai il controllo. A parte che è una fig* assurda!”.