Alfonso Signorini ha risposto ad alcune lettrici del settimanale Chi in edicola oggi.

“Seguiamo il Grande Fratello condotto dal nostro amatissimo direttore Alfonso Signorini e dalla nostra amata Cesara, bravissima psicologa, e dalla bellissima e simpatica Rebecca”, esordiscono il gruppo di lettrici.

"Varrese sarebbe da squalifica"

Poi continuano: “Noi siamo fan di Beatrice Luzzi, una donna colta, poco affettuosa con chi la critica. Alcuni pessimi ragazzotti e ragazzotte formano i gruppi per offendere lei, una signora di 52 anni, con offese terribili e non accettabili, come quelle di Massimiliano Varrese, un uomo quasi cinquantenne che si permette di esprimersi con una cattiveria disumana. Lui sarebbe da squalifica, ma nessuno lo riprende e per questo siamo basite.

Signorini evita di rispondere, ma annuncia l’ingresso di nuovi concorrenti nella Casa: “Carissime e fedelissime amiche di Bologna, il vostro entusiasmo per il GF è contagioso. Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari. La strada del GF è ancora lunga, presto entreranno nuovi protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!”.