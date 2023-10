Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello. Dopo anni d’amore e la nascita di una figlia, l’attore e Valentina Melis hanno deciso di separarsi. Proprio l’ex moglie del gieffino ha dato una risposta tagliente ad un commento in merito alla fine del matrimonio con Varrese.

Un utente le ha scritto: “Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese”. L’ex moglie di Massimiliano ha risposto subito con un commento decisamente ficcante: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati”.

Le parole della Melis hanno provocato una vera e propria bufera, e moltissimi utenti si sono scagliati contro il gieffino accusandolo di essere maschilista. Pochi minuti fa, l’ex moglie di Varrese è stata costretta ad intervenire nuovamente sui social per porre un freno alle strumentalizzazioni fatte sul web in seguito alle sue parole.

Lo sfogo di Valentina Melis

“Queste sono le ultime parole che leggerete sui miei canali riguardanti la mia vita privata con il mio ex compagno. Le ragioni che hanno determinato la nostra separazione sono private e non hanno nulla a che fare con le strumentalizzazioni avvenute recentemente. Il rispetto e la stima che ho per il padre di mia figlia è tale che son certa saprà assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Il mio percorso personale come femminista e attivista è frutto di esperienza e studi e non permetto a nessuno di giocare con il gossip del momento per miseri clickbite.

Non risponderò ad accuse personali, o a richieste di spiegazioni su scelte che non mi riguardano più. Confido che queste mie parole siano sufficienti per dipanare qualunque interpretazione ulteriore della realtà. ‘Mala tempora currunt’”.