Ciò che emerso durante questo primo mese della nuova edizione del Grande Fratello, è che Beatrice Luzzi è la più bersagliata della Casa (così come è la più amata dal pubblico). E ora che sta prendendo piede la liaison con Giuseppe Garibaldi, alcune inquiline non hanno perso occasione per commentare alcuni atteggiamenti dell’attrice, deridendola alle spalle. Un comportamento che è stato aspramente criticato dal popolo social, che è letteralmente insorto.

Le allusioni di Anita e Letizia su Beatrice

Il tutto si è verificato in tarda serata, quando Anita Olivieri e Letizia Petris, in cucina, hanno raccontato a Samira Lui la scena a cui avevano precedentemente assistito e che le aveva fatta sbellicare dal ridere. Le due, infatti, poco prima si trovavano nella zona bagno, dove era appena passata Beatrice, ancora in pigiama, che si è diretta a sciacquarsi la bocca, dopo che aveva trascorso del tempo con Giuseppe. Anita e Letizia, quindi, sono scappate in cucina, dove hanno iniziato il loro racconto: "Lo sappiamo tutti cosa sta succedendo di là, lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece…". dice Anita mimando il gesto di bere dalla fontana del bagno. Samira, capito l'andazzo, dice: "Siete due cretine", ridendo dell'insinuazione delle amiche. Le due, infatti, hanno lasciato intendere che tra Luzzi e Garibaldi ci fosse stata una certa intimità, ma per smorzare la situazione Anita aggiunge: "Vabbè dai, l'alito pesante di notte ci sta eh. Non c'è niente di male, lo facciamo per ridere".

La rivolta del popolo social

La sequenza non è passata inosservata ai fan del programma che hanno subito condannato l'atteggiamento delle due gieffine, sottolineando come non sia questo il modo opportuno di scherzare. Qualcuno scrive: "Ma il caso Bellavia non vi ha insegnato niente?", riferendosi a quanto era accaduto a Marco Bellavia nell'edizione dello scorso anno. Altri scrivono: "Fanno le moraliste per sfottere una donna, che cattivo esempio". Insomma, la faccenda non è stata ben digerita e non è escluso che se ne parli nella puntata di questa sera, servendo ad Alfonso Signorini su un piatto d'argento un po' di materiale per riempire la diretta.