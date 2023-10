Il confronto tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi, avvenuto durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 9 ottobre, continua a dividere. Ieri, anche Adriana Volpe, ex vippona nonché ex opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi ha dichiarato che Beatrice ha esagerato con le allusioni sulla sua collega e che ha mentito in diretta.

Adriana Volpe: "Beatrice Luzzi ha mentito"

“Sì to seguendo il Grande Fratello. Io ho un pezzo di cuore che è rimasto dentro quella Casa. Quindi per me è impossibile non seguirlo. C’è un preferito e una preferita e nelle settimane cambia. All’inizio la mia preferita era Beatrice e adesso no. Ho cambiato idea. All’inizio avevo creato una vera empatia con lei. C’era una cattiveria in casa e dei pregiudizi nei suoi confronti che ti portavano a proteggerla. Sarei entrata nella casa in protezione. Era stata sottoposta ad un attacco di tutti molto feroce. Nelle ultime puntate sto prendendo le misure.

Con Jane secondo me lei ha fatto un errore. In puntata ha anche mentito. Ora vi spiego dove. Lei ha detto che Jane le avrebbe sfilato un posto suo. Quindi ha fatto intendere cose, ha fatto allusioni, come se Jane avesse fatto qualcosa per ottenere quel lavoro ed è un atteggiamento sbagliatissimo. O lo dici e dici tuto e spieghi le cose che sai o non dici nulla. Quelle gravi allusioni sul lavoro di una persona io trovo che siano diffamanti e brutte. Ho capito cosa ha provato Jane. Anche quando Jane ha letto la lettera della regista è stato tutto chiaro. La regista ha chiarito che nelle finaliste non c’era Beatrice”.

Poi ha agguiunto: “Poi te ne dico un’altra ed ha toppato. C’era un’altra incongruenza. Lei ha detto di aver rinunciato a dodici milioni al mese perché non ne poteva più di fare la cattiva in ‘Vivere’.Però lo stesso anno fai il provino per interpretare un personaggio cattivissimo, quello della marchesa in Elisa di Rivombrosa. O lei non ha rinunciato e l’hanno fatta fuori da Vivere o non torna.

Se sono stata doppiata? Cosa c’è di male ad essere doppiati? Noi in Italia siamo i numeri uno del doppiaggio. Il padre di Jane Alexander è anche direttore di doppiaggio. Anzi, quando hanno scelto di doppiarla il padre ha consigliato la voce della doppiatrice. Dunque cosa c’è di male?”.