Beatrice Luzzi inizia a nutrire dei dubbi sul fatto che alcuni coinquilini della Casa del Grande Fratello possano appartenere alla comunità LGBQT.

Alcuni giorni fa, l’attrice ha confidato ad altre gieffine di aver pensato che Arnold fosse gay: “Onestamente appena Arnold è entrato io credevo fosse gay. Ho proprio pensato ‘ok questo bel ragazzo è gay’. Gli ho chiesto se lo fosse, avevo il dubbio, però mi ha detto che non lo è”.

Alcune ore fa, Beatrice è tornata a parlare della sua percezione su Arnold, e l’ha fatto con il diretto interessato: “Quando tu sei entrato in casa, La prima volta che sei entrato, Io ti ho visto in quel modo, molto aperto, pensato tu fossi, hai presente quei gay molto estroversi un po’ pazzi? Ecco io ti ho visto così e pensavo tu lo fossi”.

Non solo Arnold, Beatrice ha pensato che anche Vittorio potesse essere gay e l’ha chiesto al ragazzo. La domanda però non è piaciuta a molte fan del gieffino, che su Twitter hanno criticato l'attrice: “Beatrice ha un’ossessione. Adesso ha chiesto a Vittorio se lo fosse dicendo che gli mancava un gay in casa e ora con Arnold! Dite a Bea che i gay non sono un fenomeno da baraccone”; “In casa non capiscono Vittorio. Prima Bea che gli ha chiesto se fosse gay poi le altre dicendo che è noioso. Si vede che sono fuori dalla realtà. Ad averne come Vittorio bello fuori e dentro”; “Ma perché Bea deve pensare che i ragazzi siano gay?”.