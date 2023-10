Adriana Volpe è stata ospite di Sophie Codegoni nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. L’ex concorrente nonché opinionista del reality show è entrata a gamba tesa sulle dinamiche dell’attuale edizione del Grande Fratello.

"Garibaldi e Beatrice fanno ridere i polli"

Dopo essersi espressa in merito alla querelle con protagoniste Beatrice Luzzi e Jane Alexander, l’ex vippona ha detto la sua sulla liaison tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi, definendola una “incredibile presa per i fondelli”: “Garibaldi e Beatrice una presa per i fondelli incredibile. Una mossa per spronare le dinamiche all’interno della Casa. Ma poi fa ridere i polli. Lei che dice ‘ci sono i miei figli che mi stanno guardano, queste immagini… pensateci’, e allore non le fare, che cavolo di discorsi sono. Heidi mi piace da morire, e secondo me Massimiliano Varrese si è meritato tutti i pali che ha preso.

"I pali di Heidi a Varrese? Ho goduto"

Varrese non lo conosco. Non è amico mio. Ma il fatto che lei gli abbia dato palo mille volte, godo all’ennesima potenza. Io non credo alla scusa che spesso i concorrenti del GF dicono ‘fuori lo avrei frequentato, dentro con le telecamere sono in difficoltà’. Non è vero, lì dentro ci si annoia tantissimo, c’è solo da parlare. Che male c’è ad approfondire’ Gli ha dato un palo, tac, in fronte. Lei bella come il sole, gioca a stare sempre un passo indietro ma è presente. Il cammino è lungo, lei sta giocando bene tutte le carte, si sta studiando la casa. Credo che lei abbia tutta una sua strategia.

Varrese è convintissimo. Lui si guarda allo specchio quando si sveglia la mattina e dice ‘quanto sono fi*o, quando sono bello…’ perché lui è convintissimo di piacere. Lui un pavone pazzesco. Convinto prima di entrare che fosse il belloccio di questa edizione. Ha pensato ‘entro e faccio strike’. Con Beatrice è stato molto cattivo poi, è protagonismo”.