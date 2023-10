Volano stracci tra Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. Nelle ultime ore, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono stati protagonisti di un pungentissimo botta e risposta sui social. Il motivo? All’influencer campana, dopo aver iniziato a seguire Micol Incorvaia su Instagram, è stato chiesto di fare lo stesso anche con l’ex tronista di Uomini e Donne, anche lui suo acerrimo nemico nella Casa di Cinecittà.

L’ex vippona che è sempre presente e risponde spesso ai followers, ha svelato di aver appena scoperto di essere stata bloccata proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex coinquilino. Non si è fatta attendere la reazione di Onestini, che su Twitter ha tirato una stoccata velenosissima ad Antonella: “Siamo arrivati al punto che c’è gente che ‘si vanta’ di essere stata bloccata da me (mai vero), quando in realtà non è stata semplicemente calcolata. Non vi blocco nemmeno, però vi compatisco. Vantatevi di questo allora, che almeno è vero. Besitos”.

La replica della Fiordelisi è stata immediata: “Comunque anche meno, mestierà. Raga, facciamo un gioco: cercate tutti Onestini su IG e pubblicate lo screen, così è contento”.