Durante le prime puntate di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi ha parlato del suo problema di salute: “Ho perso il 45% dei polmoni per una malattia genetica. Il pensiero va a mia mamma che per lo stesso motivo in tre anni se n’è andata”. Ieri sera, subito dopo aver ballato, il compagno di Simona Ventura ha criticato duramente i giurati e li ha accusati di disinteresse sul suo problema e sulla ricerca.

Lo sfogo di Giovanni Terzi

“Io non ho mai pensato di essere Fred Astaire, ma non pensavo nemmeno di essere l’uomo invisibile. La cosa che mi è dispiaciuta di più è che davanti a messaggi importanti di cui sono portatore non c’era nemmeno l’attenzione di guardare. Quando finirà l’esperienza di Ballando tornerò a fare il mio mestiere, ma ci sono dei medici che nella clip parlano della ricerca, quella ricerca che ha permesso a me di venire qui, ballare e non far fatica. Quella ricerca che dodici anni fa non c’era e che in tre anni con questa malattia ha ucciso mia madre.

Io non accetto che ci siano risolini o persone che non prestano attenzione a cose importanti. Ma la clip voi nemmeno la guardavate. Se vedo una giuria disattenta su certi temi ci rimango male e credo sia normale. Io devo darmi una svegliata? Io ogni mese faccio la chemio da tre anni! Cosa vuol dire che devo avere la ca**imma?”

La replica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha prontamente replicato: “Tu sei qui come ballerino in uno show di intrattenimento e non sei il portatore di messaggi importanti. Ma non ti presentare qui davanti accusandoci di ridere. Tu da una risatina percepisci che sia una svalutazione del tuo problema? Rivendicare che tu sia il portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita non lo trovo corretto. Non voglio uno che interpreti i miei sguardi e i miei sorrisi e che da questo mi dica che mi disinteresso. Stai dicendo che non ci frega della malattia e della ricerca. Sono accuse forti”.