Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Uno dei temi che verrà affrontato da Alfonso Signorini durante la diretta sarà sicuramente quello relativo alla nuova discussione avuta da Beatrice Luzzi con Giuseppe Garibaldi, il quale ha riportato agli altri inquilini informazioni non veritiere su una presunta complicità tra l’attrice e Vittorio Menozzi.

“Non l’avete ancora capito? Parlo di questa nuova coppia – rivela il bidello calabrese -. Io non c’entro nulla. Con lei ho chiuso, ho preso la più bella posizione possibile. Lui ha già iniziato, ha già buttato l’amo. Non l’avete notato? Siete in un altro Grande Fratello?”.

Ma non solo. A quanto pare, Vittorio ha confidato a Garibaldi che Beatrice gli aveva chiesto di nominarlo, e a quel punto l’attrice si è infuriata: “Io non ti ho chiesto di nominare lui, ma se l’avevi nominato, che è diverso. Infatti te l’ho detto dopo e non prima della nomination. Quindi la sua rabbia è per questo? Adesso userà questa storia per dire che manipolo le votazioni e fare polemica. Adesso la rabbia viene a me, perché non mi va di passare per quella che dice chi nominare, è una roba proprio brutta”.

Ad ogni modo, la Luzzi ha l’intenzione di chiedere a Signorini di mostrare le presunte clip nelle quali lei avrebbe influenzato le scelte di Vittorio, con l’obiettivo di sbugiardare Giuseppe. Il conduttore asseconderà le richieste di Beatrice? Lo scopriremo nella puntata di questa sera.