Non solo Perla Vatiero. Nel corso delle prossime settimane, nella Casa del Grande Fratello entreranno altri concorrenti.

Stando ai rumor delle ultime ore, due nuovi vip potrebbero presto varcare la porta rossa: si tratta di uno sportivo, che ha già partecipato ad un reality, e di un’attrice, ex collega di Beatrice Luzzi nella soap Vivere.

Deianira Marzano ha svelato che nelle prossime puntate dovrebbe entrare un suo compaesano (lei è di Caserta): “Pare che prossimamente nella casa del Grande Fratello entrerà un mio compaesano già con vari reality nel suo storico! Uno sportivo judoka”. Campano, sportivo, judoka, già apparso in altri reality: stando a questi indizi sembra proprio che il nuovo vip in questione sia Marco Maddaloni, vincitore de L’Isola dei Famosi 2019.

Ma non solo. Nella prima puntata di dicembre a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia dovrebbe essere anche Sara Ricci. L’attrice, proprio come Beatrice Luzzi, ha recitato in Vivere, dove vestiva i panni di Adriana Gherardi.