Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è tornata ad alzare la voce. La regina di questa edizione del reality show si è sentita tradita da chi negli ultimi giorni le era stato più vicino, e si è sfogata in preda ad un mix di rabbia e delusione.

L’attrice ha notato atteggiamenti insoliti da parte di Vittorio Menozzi. Il modello, dopo alcune domande da parte di Beatrice, è capitolato ed ha ammesso di aver chiesto a Giuseppe Garibaldi il permesso di dormire con lei: “Prima di dormire con te gli ho chiesto a lui se la cosa lo infastidiva. L’ho fatto per una questione di rispetto”. Il gieffino ha anche detto di aver rivelato al bidello calabrese che lei gli aveva chiesto di nominarlo, e a quel punto la Luzzi si è infuriata: “Io non ti ho chiesto di nominare lui, ma se l’avevi nominato, che è diverso. Infatti te l’ho detto dopo e non prima della nomination. Quindi la sua rabbia è per questo? Adesso userà questa storia per dire che manipolo le votazioni e fare polemica. Adesso la rabbia viene a me, perché non mi va di passare per quella che dice chi nominare, è una roba proprio brutta”.

La sfuriata di Beatrice Luzzi

Nel corso della notte, gli inquilini si sono riuniti in salone, e Beatrice si è lasciata andare ad un nuovo sfogo: “Tu Vittorio mi hai fatta passare per una che dice chi votare. Ah è stata una leggerezza di forma? Mi pare che con me queste leggerezze vi capitano fin troppo. Io sono stufa e comincio a pensare di essere il giocattolo. Ogni puntata mi si accusa di qualcosa e mi devo sempre giustificare e mi sono rotta le scatole. Adesso io metto tutti i puntini sulle i e ora state molto attenti. Intanto io non mi fido più di nessuno e nemmeno di te (Vittorio, ndr). Secondo, da oggi davvero metto tutto in chiaro!”.

Le insinuazioni di Giuseppe Garibaldi

In realtà, la Luzzi conosce solo una parte della storia. In questi giorni, infatti, Giuseppe ha continuato a parlarle alle spalle, soprattutto in merito ad un episodio poco carino in cui è coinvolto anche Vittorio. Il bidello, infatti, ha messo in guardia il coinquilino circa il suo rapporto con Beatrice: “Non farti muovere da lei. Perché… assolutamente. Capisci a me. Io so e mi sto rivedendo in te. Ti sta capitando quello che è capitato a me. Quindi mi raccomando occhi ben aperti. Ti sto dicendo, mi rivedo in te e tu mi stai capendo benissimo e ancora non si è ingranata al massimo”.

Il modello, piuttosto che tranquillizzare Garibaldi sul fatto che il suo rapporto con Beatrice è di natura tutt’altro che romantica, ha risposto: “Sì, sì, sì, ne parliamo dopo, te la devo dire. Sì che ho capito assolutamente”. Ecco perché, su X (ex Twitter), i fan della Luzzi, in queste ore, parlano di “pugnalata alle spalle”.