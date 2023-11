Federico Nicotera sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della storia con Carola Carpanelli. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne ma, una volta lasciato il dating show di Maria De Filippi, le cose non sono andate per il verso giusto, e a giugno di quest’anno si sono detti definitivamente addio.

Nelle ultime ore, l’ingegnere romano è stato avvistato in compagnia di un’ex tronista, che ha concluso la sua relazione lo scorso agosto. Lei è Veronica Raimondi, che in estate ha annunciato la fine della sua relazione con Matteo Farnea, il corteggiatore che aveva scelto a Uomini e Donne.

Sono stati proprio Federico e Veronica a postare su Instagram alcune foto che li ritraggono insieme, anche in presenza di Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Inoltre, sono spuntati alcuni video sui social che hanno fatto ipotizzare ad una possibile frequentazione tra i due. Veronica riprende gli occhi di Federico esclamando: “Guarda che begli occhi”, e in seguito lui riprende lei dicendo: “Guarda che sei bella stasera”. Anche Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che riguarda i due: “Scoop 100%. Sono una parente ‘in borghese’. Veronica Raimondi, tronista ed ex di Matteo Farnea, si sta frequentando con Federico Nicotera!”.