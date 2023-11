Sono passati solo pochi giorni da quando Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avevano annunciato l’ennesima rottura. Come accaduto anche in passato, tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono volate parole grosse, e si sono lasciati andare, pubblicamente, a dichiarazioni molto pesanti sull’ex partner.

Nello specifico, era stato l’ex tronista di Uomini e Donne a spiegare che la relazione, questa volta, sarebbe finita per colpa della modella di origini venezuelane, accusata di non essere mai stata realmente innamorata di lui. Oriana, dal canto suo, ha replicato alle accuse di Daniele attraverso il suo canale broadcast su Instagram.

Ieri sera, però, l’ennesimo colpo di scena a cui ormai i due ex vipponi ci hanno abituati. La Marzoli, tramite una diretta su TikTok, ha rivelato che lei e Dal Moro sono tornato insieme, in quanto il loro sentimento era troppo forte, e che nonostante le loro incomprensioni non poteva essere altrimenti.

Oriana: "Io e Daniele siamo tornati insieme"

“Da due giorni, o forse uno, non lo so, ho un altro viso, sono più tranquilla, rilassata e anche se non volevo dirlo ancora si sa bene il motivo, Dani io lo amo e in realtà io non riesco a stare senza di lui, come lui non riesce a stare senza di me, quindi anche se siamo due scemi in realtà deve essere così. Grazie sempre per il vostro sostegno, il vostro supporto. Siamo tornati insieme!”.