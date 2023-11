Due giorni fa, Caterina Balivo ha condiviso su Instagram un reel ironico in cui commenta con alcune espressioni facciali gli insulti e qualche frase provocatoria che ha ricevuto sui social.

Tra i tanti è spuntato anche un “Serena Bortone dove sei?”. Com’è noto, infatti, la conduttrice campana ha preso il posto della giornalista romana nel daytime di Rai Uno con il nuovo programma La Volta Buona dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno, andato in onda dal 2020 al 2023. Caterina ha reagito in maniera ironica, come a voler dire “Mah, non saprei”.

In una recente intervista a Vanity Fair, Serena Bortone aveva commentato proprio il suo addio a quella fascia oraria: “Quella del primo pomeriggio era la fascia più difficile di Rai 1, il maggiore risultato raggiunto era il 12% di share negli ultimi dieci anni. Siamo stati premiati, arrivando al 16% di share. E abbiamo fatto vendere tanti libri. Perché ci hanno chiuso? Sono certa che il nuovo direttore del day time (Angelo Mellone, ndr) presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli”.

Quello di Caterina Balivo è stato un ritorno. Infatti, prima dell’arrivo di Oggi è un altro giorno, quella fascia oraria era proprio occupata da lei con Vieni da Me.